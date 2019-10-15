"قدام مرايتها".. أحدث أغاني عمرو دياب

كشف النجم عمرو دياب عن أحدث أغاني ألبوم "أنا غير"، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر النجم عمرو دياب صورة لأفيش أغنيته بعنوان "قداممرايتها"، وتعد الأغنية ضمن أغاني ألبوم "أنا غير"، وهي من كلمات تامر حسين.
ومن ناحية آخرى يستعد النجم عمرو ديابلطرح ألبومه "أنا غير"، ومن ضمن أغاني الألبوم "بحبه"، "يوم تلات"، "تحيرك"، "أنا بشتاق"، "بعد عشرة"، "متغير".
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