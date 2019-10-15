"قدام مرايتها".. أحدث أغاني عمرو دياب

كشف النجم عمرو دياب عن أحدث أغاني ألبوم "أنا غير"، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشر النجم عمرو دياب صورة لأفيش أغنيته بعنوان "قدام مرايتها"، وتعد الأغنية ضمن أغاني ألبوم "أنا غير"، وهي من كلمات تامر حسين. مرايتها"، وتعد الأغنية ضمن أغاني ألبوم "أنا غير"، وهي من كلمات تامر حسين. Advertisements ومن ناحية آخرى يستعد النجم عمرو دياب لطرح ألبومه "أنا غير"، ومن ضمن أغاني الألبوم "بحبه"، "يوم تلات"، "تحيرك"، "أنا بشتاق"، "بعد عشرة"، "متغير". لطرح ألبومه "أنا غير"، ومن ضمن أغاني الألبوم "بحبه"، "يوم تلات"، "تحيرك"، "أنا بشتاق"، "بعد عشرة"، "متغير".

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