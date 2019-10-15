فيديو.. فان دام يشكر محمد رمضان.. وتركي آل شيخ يعلق

وجه الفنان العالمي فان دام رسالة شكر للنجم محمد رمضان، وذلك أثناء حضورهما حفل "جوي أوردز"، والمقام في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية. ونشر رمضان فيديو من حفل "جوي أوردز" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووظهر من خلاله فاندام قائلًا: "احب أن اوجه ترحيب حار بكثير من الحب لأخي محمد رمضان.. احبك أخي". بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووظهر من خلاله فاندام قائلًا: "احب أن اوجه ترحيب حار بكثير من الحب لأخي محمد رمضان.. احبك أخي". ومازح بعد ذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي أل شيخ النجم رمضان قائلًا: "دي كوسة يا رمضان" ليضحك الجميع. Advertisements يذكر أن النجم محمد رمضان شارك الفنان العالمي فان دام في أغنية بعنوان "اللهو الخفي"، وهي إحدى أغاني لشركات المحمول. شاهد من View this post on Instagram Thanks to the mega star @jcvd for this beautiful words! Same feelings ❤️ Was very nice meeting you in Ryad... @turkialalshik lovely night and great hospitality 😊🇪🇬🇸🇦 #ثقة_في_الله_نجاح A post shared by Mohamed Ramadan 🇪🇬 (@mohamedramadanws) on Oct 15, 2019 at 7:32am PDT

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