صور.. تكريم محمد النقلي في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

استضافت اليوم كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، شيراتون، المخرج محمد النقلي. وتحدث المخرج محمد النقلي عن دور الدراما التليفزيونيه و المسلسلات في توثيق و عكس الواقع المصري. وحضر الندوة الطلاب و السادة المحاضرون بالكلية وذلك ضمن فعاليات الندوات الثقافية التي تنظمها الكلية أسبوعيًا. بالكلية وذلك ضمن فعاليات الندوات الثقافية التي تنظمها الكلية أسبوعيًا. Advertisements وكرم وكيل كلية اللغة والإعلام الدكتور محمد نادر، المخرج محمد النقلي، حيث اهداه درع الأكاديمية. يذكر أن المخرج محمد النقلي إخرج العديد من الأعمال الفنية، طوال مسيرته المهنية في عالم الإخارج، ومن أشهر أعماله: "عائلة الحاج متولي"، "العطار والسبع بنات"، "عمارة الأسرار"، "عيش أيامك"، "الباطنية"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "سمارة"، "الأخوة الأعداء"، "الشك"، "دكتور أمراض نسا"، "ولي العهد"، "حب لا يموت"، "الكيف"، "السبع بنات"، "البيت الكبير".

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