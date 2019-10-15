انفراد.. "الوفد" تنشر رسالة محمود ياسين عن فيلم "الممر"

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين ابنة الفنان الكبير محمود ياسين في تصريح خاص لـ "الوفد"، إن والدها شاهد فيلم الممر، وأثنى على العمل.
وأضافت رانيا أن والدها، علق على الفيلم، قائلا: "إننا في حاجة لمثل هذه الأعمال بكثرة وسعيدبمجموعة الشباب المشاركة في العمل لأن السينما دائما شابة"، مضيفا أن المخرج شريف عرفة أخرج العمل ببراعة.
فيلم الممر بطولة كلا من: أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق،أحمد صلاح حسني، هند صبري، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وآخران، إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.
يشار إلى أن الفنان الكبير محمود ياسين له علامات في السينما المصرية بأفلام أبرزت أمجاد الوطن وبطولات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر، منها: "الرصاصة لا تزال في جيبي، وبدور".
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