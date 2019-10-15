تراند اليوم : تعليم بلا تربية .. طعن إبن فنانة مشهورة في المدرسة

كتبت- أميرة علي

أحداث تتكرر بشكل يومي وإنتشار العنف في العديد من المدارس يكون ضحاياها الأطفال ، من بينهم تعرض نجل الفنانة الكويتية هنادي الكندري للطعن من أحد زملائه بالمدرسة

حيث كشفت الممثلة الكويتية ​هنادي الكندري​ عن هذا الحادث الأليم الذي تعرض له نجلها ، وذلك على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

ونشرت “هنداى الكندرى” مقطع فيديو تحدثت فيه أنها قامت باللجوء للقضاء للحصول على حق نجلها، مؤكدة أن من فعل هذا الأمر يمارس حياته بشكل طبيعى، خاصة وأن المدرسة لم تتخذ أي إجراء بسبب ان الواقعة حدثت خارج أرضها.