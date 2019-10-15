تراند اليوم : أشرف عبد الباقي يشارك في موسم الرياض بمسرحية ” جريما في المعادي”

يستعد النجم أشرف عبدالباقي للسفر والمشاركة في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار فعاليات موسم الرياض التابع لهيئة الترفية بالسعودية، حيث سيشارك عبدالباقي في الفترة من 24 وحتى 27 أكتوبر الحالي برفقة نجوم فرقته “مسرح مصر”، والذي تعد لهم أول زيارة للمملكة بعد العديد من النجاحات الكبرى في مصر والعديد من الدول العربية على مدار السبع سنوات الماضية.

فيما سيشارك عبدالباقي في ذات الموسم مرة أخرى برفقة فرقته الجديدة والتي تقدم “مسرحية كلها غلط جريما في المعادي” ، وذلك في الفترة من 13 وحتى 16 نوفبمر المقبل ، وذلك بعد نجاح كبير حققته المسرحية بمصر، والتي شاركت في شهر يوليو الماضي بموسم جدة وحققت حينها نجاحا جماهيريا كبيرا خلال عرضها.