كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 09:58 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطفلة في الروضة حيث قامت المعلمة بتشغيل رسالة صوتية من والد ووالدة الطفلة. ولحظة سماع الطفلة للرسالة دخلت في نوبة بكاء من السعادة وقد أثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل.

واوصى النشطاء بضرورة عمل مثل هذه الصوتيات للأطفال بين فترة وأخرى لتحفيزهم على الدراسة أو مساعدة أخوتهم، وقال أخرون أن للكلمة الأثر الكبير على الطفل ونفسيته فأنتقوا كلماتكم.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: رد فعل مؤثرة لطفلة سعودية لحظة سماعها رسالة من والدها ووالدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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