هنا شيحة: لا أريد أن أقع في الحب مرة أخرى

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 09:58 مساءً - شاركت الفنانة هنا شيحة، الجمهور عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الشخصي على Instagram، بجملة وصفت بها ما تتمنى أن ‏تضيفه إليها أي علاقة عاطفية تمر بها.‏



قالت هنا شيحة، في إحدى قصصها المصورة: “لا أريد أن أقع في الحب مرة أخرى، كل ما أريده هو الارتفاع بالحب”، في إشارة منها ‏لرغبتها في علاقة تمنحها القوة.‏لم تكن هذه الجملة هي الوحيدة التي شاركتها هنا، ولكنها أضافت في قصة مصورة أخرى نصيحة، لغير السعداء في علاقاتهم أو في ‏أماكنهم: ” لو أنك غير سعيد غادر، أنت لست شجرة”.

‏وفي عبارة سابقة أوضحت هنا شيحة: “أنت تستطيع النهوض من أي شيء، تستطيع خلق نفسك من جديد، لا يوجد شيء دائم، أنت ‏لست عالق أو مضطر، إنما تملك خيارات، تستطيع تخيل أفكار جديدة، تعلم شيء جديد، ممارسة عادات جديدة، كل ما يهم هو أن ‏تقرر اليوم وألّا تنظر للخلف مجددًا”.

‏من ناحية أخرى، شاركت هنا شيحة في حلقات الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، بحكاية “إتفضلوا في الصالون” مع هاني ‏عادل و وفراس سعيد وأحمد رفعت ونانسي صالح، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري‎.‎

يذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة تزوجا في 20 أكتوبر الماضي، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، وأعلنا ‏انفصالهما في يوليو 2019‏‎