بلقيس تكشف كواليس “تعالى تشوف” وتحقق الملايين!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت النجمة بلقيس فتحي عن كواليس تصوير كليبها الأخير “تعالى تشوف” بمشاهد حصرية تعرض للمرّة الأولى عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

وتخطى الكليب العشرة ملايين مشاهدة بعد شهر واحد على طرحه، كما وتتصدّر الأغنية المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور في المغرب وعدد من البلدان العربية.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “تعالى تشوف” من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.

كواليس كليب “تعالى تشوف”:

Advertisements

لمشاهدة فيديو كليب “تعالى تشوف”: