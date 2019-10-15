دنيا سمير غانم تحقق حلم طفل مصاب بالسرطان

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متابعة بتجـــــــــــرد: كشف المذيع رامي رضوان أحد المواقف الإنسانية لزوجتة الممثلة دنيا سمير غانم، بعد استجابتها لطلب متابعيها لتحقيق حلم طفل مريض بالسرطان بأن يقابلها.
وقال رامي عبر حسابه: “كتير بعتولي ولدنيا البوست ده، ودنيا كالعادة ما تأخرتش، قابلت محمد ولعبوا وهزروا ربنا يباركلك حبيبتي، ويقدرك على فعل الخير دايما وإسعاد الناس”.
وتابع: “ويحبب فيكِ خلقه شكراً، القوس على سعيك لفعل الخير، أرجوكم ندعي لمحمد بالشفاء العاجل يا رب”.
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