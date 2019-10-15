دنيا سمير غانم تحقق حلم طفل مصاب بالسرطان

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف المذيع رامي رضوان أحد المواقف الإنسانية لزوجتة الممثلة دنيا سمير غانم، بعد استجابتها لطلب متابعيها لتحقيق حلم طفل مريض بالسرطان بأن يقابلها.

وقال رامي عبر حسابه: “‏كتير بعتولي ولدنيا البوست ده، ودنيا كالعادة ما تأخرتش، قابلت محمد ولعبوا وهزروا ربنا يباركلك حبيبتي، ويقدرك على فعل الخير دايما وإسعاد الناس”.

وتابع: “ويحبب فيكِ خلقه شكراً، القوس على سعيك لفعل الخير، أرجوكم ندعي لمحمد بالشفاء العاجل يا رب”.