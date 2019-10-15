متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم المصري أمير كرارة عن البوستر الأوّل لفيلمه الجديد “قمّة السيطرة”، عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي. وكتب كرارة في تعليقه على صورة البوستر: “البداية كانت قوية، بس اللي جاي…..”. على صعيد آخر، كان أمير كرارة، قد كشف عن وجهته الدرامية في سباق دراما رمضان 2020، حيث أعلن عن أنه سيجسد قصة حياة شهيد القوات المسلحة، بطل الصاعقة أحمد المنسي، في مسلسل بعنوان “الاختيار- أحمد المنسي”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير كرارة.. قمّة السيطرة – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.