أحمد عز يتعرّض للهجوم بعد كلمته أمام السيسي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الفنان أحمد عز لانتقادات واسعة من النائب في البرلمان المصري أنيسة حسونة، بعدما ألقى الأول كلمةً تناول خلالها مشاركته في فيلم "الممر" أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وقالت النائب حسونة إن كلمة عز أثارت غضبها لأنه تحدّث عن قيم الوطنية أمام السيسي، لافتةً إلى أن الشخصية لا تتجزأ، واستحضرت النائب مشكلة الفنان مع الفنانة زينة فيما يتعلّق بأزمة نسب ولديه الذي يتبرأ منهما.

وأضافت:" إذا كانت المحكمة قد حكمت بنَسَب ولديه له وهو يتبرأ من ذلك فلا أستطيع احترامه أو تصديقه حتى ولو قام بتمثيل ألف فيلم وطني".

وكان الفنان المصري أحمد عز قال أمام الرئيس المصري في ذكرى انتصارات أكتوبر: "سيادة الرئيس، السادة الحضور، كل سنة وحضراتكم طيبين، نحن سعداء جدًا أننا نشارك هذه السنة معكم في احتفالات أكتوبر هذه المرة بفيلم "الممر"، ونجاح الفيلم في الداخل والخارج، وعندما عُرض في التلفزيون بيّن رسالة، وهي ليست رسالة الفيلم بل رسالة الجمهور".

وأوضح الفنان: "الشعب الذي شاهد الفيلم أكّد شيئًا مهمًا، أن الشعب المصري وجيشه كيان واحد لا ينفصل، قضينا فترة الخدمة في الجيش منذ زمن ونمتهن الآن التمثيل، لكن كل واحد من الموجودين لو عاد به الوقت والبلد طلبه في أي وقت يرجع يرتدي الزي العسكري مرة ثانية، سيكون شرفًا وفخرًا، وخصوصًا أننا أيام فيلم الممر تدربنا في وحدات الصاعقة، والرجال هناك قاموا معنا بالواجب وزيادة.

Advertisements

واختتم حديثه:" أحب أن أنهي الكلمة بالجملة التي تؤثر الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي "البسوا المموّه بيخافوا منه".

يُذكر أن فيلم "الممر" درامي حربي مصري، تم إنتاجه هذا العام، وهو من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.

ويُعدّ الفيلم هو الأعلى إنتاجًا في السينما المصرية، حيث تخطّت ميزانية الفيلم 100 مليون جنيه مصري، بما يعادل 6 ملايين دولار.