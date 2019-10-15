أحمد فهمي يستعد لأحدث أفلامه"عودة يونس" بشكل جديد

يعود الفنان أحمد فهمي لتصوير أحداث فيلمه الجديد "عودة يونس" خلال الفترة المقبلة، حيث نال إجازة وصلت لأسبوعين؛ بسبب إعلان زواجه من الفنانة هنا الزاهد.



وعطل فهمي أيام التصوير؛ بسبب إجازة زواجه، وبسبب شكل الركور الخاص بشخصيته، حيث ينتظر عودة "لحيته" مرة أخرى لشكل الشخصية الطبيعي، بعدما قام بحلقها بسبب حفل زفافه.



ويستكمل "فهمي" تصوير العمل، عقب عودة ملامح الشخصية لشكلها الطبيعي، الذي صور بها عدد كبير من مشاهد فيلمه الجديد، الذي من المنتظر عرضه سينمائيًا الفترة المقبلة.



ويشارك في بطولة "العارف.. عودة يونس" محمود حميدة وركين سعد، كارمين بصيبص، أحمد خالد صالح، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج "سينرجي فيلم" وإخراج أحمد علاء.

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