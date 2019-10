شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تكشف أسماء الـ20 أغنية بألبومها الجديد "Courage".. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية سيلين ديون عن قائمة أغنياتها التي يحتويها ألبومها الجديد " Courage " وهو ما جعل محبي وعشاق ديون حول العالم في حالة ترقب وحماس من أجل الألبوم الجديد المقرر إطلاقه في 15 نوفمبرالمقبل .

و كانت سيلين ديون قد أطلقت ثلاث أغنيات مؤخرا من ألالبوم و هم "Lying Down" و"Imperfections" و"Courage"، على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

قائمة أغنيات ألبوم سيلين ديون :

1. “Flying on My Own”

2. “Lovers Never Die”

3. “Falling in Love Again”

4. “Lying Down”

5. “Courage”

6. “Imperfections”

7. “Change My Mind”

8. “Say Yes”

9. “Nobody’s Watching”

10. “The Chase”

11. “For the Lover That I Lost”

12. “Baby”

13. “I Will Be Stronger”

14. “How Did You Get Here”

15. “Look at Us Now”

16. “Perfect Goodbye”

Deluxe Edition

17. “Best of All”

18. “Heart of Glass”

19. “Boundaries”

20. “The Hard Way”