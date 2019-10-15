شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حسين فهمى يوجه رسالة مؤثرة وهو يبكى لصديقه الراحل عزت أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم الكبير حسين فهمى، رسالة مثرة لصديقه الراحل عزت أبو عوف، خلال حفل تكريمه بالجامعة الأمريكية، حيث أنهار بالدموع خلال إلقاء كلمته عنه.

ونشر حساب برنامج أراب وود، فيديو عن كلمته، والتى قال خلالها: "قلت لى إن أنا قدرك.. وإنك أنت قدرى.. سبتنى من غير ما تقول لى، بس أنا عارف إنك كويس وأرجو إنك تبقى كويس.. أنت إنسان تستاهل كل خير".

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كما روى حسين فهمي موقفًا طريفًا عن عزت أبو عوف، في أثناء تعاونهما في أحد العروض المسرحية، حيث تأخر عزت عن الحضور فى أحد الأيام وعندما سأله حسين عن السبب، برر عزت ذلك بأنه لم يستطيع المجيء إلا بعدما تناول كمية كبيرة من القهوة، والتى وصفها وقتها بـ"الزمبيل"، وهو المعنى الذى سخر منه حسين فهمى خاصة وأنه لم يسمع هذا التعبير من قبل، فقرر أن يطلق على عزت فيما بعد لقب "زمبيلي".