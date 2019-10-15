- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى عبد العزيز تشارك فى مؤتمر الدورة الـ4 للفنون والفلكلور الأفروصينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الصحفى للدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، برئاسة سهير عبد القادر بمكتبة القاهرة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنانين لبنى عبد العزيز، ورانيا فريد شوقى، وفاطمة محمد على، وسامح يسرى، وأمير صلاح الدين. وسامية سامى وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الأنشطة السياحية، ونجوى صلاح وكيل أول وزارة الشباب والرياضة رئيس إدارة البرامج الثقافية والتطوعية، والمستشار الثقافى لجمهورية الصين الشعبية "تشى يو وين"، وممثلو الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى، وهشام سليمان رئيس مجموعة قنوات "دى إم سي".
بدأ المؤتمر بعرض فيلم قصير عن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، ثم تحدثت سهير عبد القادر، وقامت بتحية الحضور واستعرضت فى بداية حديثها تاريخ المهرجان والذى استمر على مدار أربع سنوات.
وأضافت أن دورة هذا العام ستقام بمشاركة 28 دولة بمحافظة أسوان، وجاء ذلك فى ظل التوجه العام لخطوات الدولة نحو دول أفريقيا الشقيقة وتتويجا لاحتفالات إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة الشباب الأفريقى.
ثم توجهت بالشكر لكل من قام بدعم المهرجان، وقدمت فرقة "أولادنا" لذوى القدرات الخاصة إحدى الفقرات بمشاركة الفنان الكوميدى سامح حسين.
يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى يقام فى الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الحالى بمحافظة أسوان تزامنا مع إعلان الرئيس السيسى أسوان عاصمة للشباب الأفريقى، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة وزارة السياحة المصرية التى أدرجته بأجندة فعالياتها، وكذلك وزارة الشباب والرياضة التى أدرجت المهرجان أيضا فى أجندة فعالياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصريه الأفريقية والصينية على الصعيدين الثقافى والسياحي، وكذلك محافظة أسوان التى قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.
لبنى عبد العزيز
كانت هذه تفاصيل خبر لبنى عبد العزيز تشارك فى مؤتمر الدورة الـ4 للفنون والفلكلور الأفروصينى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.