لبنى عبد العزيز تشارك فى مؤتمر الدورة الـ4 للفنون والفلكلور الأفروصينى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الصحفى للدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، برئاسة سهير عبد القادر بمكتبة القاهرة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنانين لبنى عبد العزيز، ورانيا فريد شوقى، وفاطمة محمد على، وسامح يسرى، وأمير صلاح الدين. وسامية سامى وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الأنشطة السياحية، ونجوى صلاح وكيل أول وزارة الشباب والرياضة رئيس إدارة البرامج الثقافية والتطوعية، والمستشار الثقافى لجمهورية الصين الشعبية "تشى يو وين"، وممثلو الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى، وهشام سليمان رئيس مجموعة قنوات "دى إم سي".

بدأ المؤتمر بعرض فيلم قصير عن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، ثم تحدثت سهير عبد القادر، وقامت بتحية الحضور واستعرضت فى بداية حديثها تاريخ المهرجان والذى استمر على مدار أربع سنوات.