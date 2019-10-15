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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يستعد مبكرا لألبوم 2020 بتوقيع أحمد أمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقي أحمد أمين مع المطرب تامر عاشور، في أغنية بألبومه الجديد، المقرر طرحه فى 2020، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد محمدى، ولم يكشف تامر على اسم الأغنية حتى الآن، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة حسبما أكد أحمد أمين لـ"الخليج 365".
كان تامر عاشور قد أعلن خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب سريعة، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر على الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.
وطرح تامر عاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".
تامر عاشور وأحمد أمين
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