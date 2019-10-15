شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Hallmark تروج لحلقة الهالوين من مسلسل Good Witch على طريقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسلسل Good Witch لاستضافة عيد الهالوين الخاص به، حيث سيبث أولى حلقات الموسم السادس في 19 أكتوبر، والتى ستحمل عنوان Curse from a Rose، ولذلك أصدرت شبكة Hallmark اثنين من الفيديوهات الترويجية للحلقة الخاصة التى ستصل مدتها إلى ساعتين.

وظهر كل من جايمس دانتون وكاثرين بيل فى الفيديوهات الترويجية الجديدة، وكان الموسم الخامس من المسلسل قد بدأ عرضه يوم 9 يونيو الماضى، وفى اليوم التالى عرضت حلقة أخرى من المسلسل نفسه، ثم بعد ذلك توالت الحلقات، حيث عرضت بشكل أسبوعى، ليكون الأحد موعدها من كل أسبوع.

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ويدور مسلسل الدراما الكوميدى حول ساحرة تعيش فى مجتمع ميدلتون مع ابنتها المراهقة، جريس (بيلي ماديسون)، وتضم قائمة الممثلين بيلى ماديسون، كاثي نجيمى، جيمس دنتون، وكاثرين ديثر، وأنطوني ليمكي، وبيتر ماكنيل، وكيلي إيفانز، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكانت قد انضمت الممثلة "كاثى نجيمى" إلى الموسم الخامس من المسلسل التليفزيوني Good Witch الذى يعرض على شبكة Hallmark، حسبما نشر تقرير موقع "Entertainment Tonight".