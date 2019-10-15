ترافيس سكوت يتصدر قائمة Billboard Hot 100 chart" بأغنيته Highest In The Room

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر المغنى العالمى ترافيس سكوت البالغ من العمر (28 عاما) قائمة " Billboard Hot 100 chart" وذلك بأغنيته الأخيرة " Highest In The Room" متفوقا على أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، مثل ليزو وبوست مالون وشون مندس وكاميلا كابيلو.
واستطاع كليب " Highest In The Room " للنجم العالمى ترافيس سكوت أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ 37 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع يوتيوب، وذلك خلال 12 يوما فقط من إطلاقه.
يذكر أن انفصال ترافيس سكوت عن النجمة والمليارديرة كيلى جينر أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، حيث تصدر الثنائى أهم وأشهر المواقع الفنية والصحف العالمية.
ترافيس يتصدر القائمة
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