شاهدوا.. أجمل اطلالات هيفا وهبي بالـ “هوت شورت”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:56 مساءً - هيفا وهبي واحدة من أبرز الشخصيات الفنية اللواتي يتابعن الموضة ويعتمدنها بشكل لافت وبشغف، فتحرص دائما أن تظهر بأبهى حلة أمام محبيها ومعجبيها. تتميّز إطلالات وهبي في معظم الاحيان بالإثارة والجرأة، خصوصا تلك التي تظهر فيها بالـ “هوت شورت”، الذي ارتبط بأزيائها في الآونة الأخيرة بشكل مكرر. “الجديد أونلاين” رصد لكم أبرز إطلالات هيفا وهبي بالـ “هوت شورت”.

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