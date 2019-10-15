كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:56 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مساندتها للشعب اللبناني بسبب أزمة الحرائق التي واجهتها مناطق عدة في لبنان.

وأعلنت عبد الوهاب عبر تويتر إقامة حفل لها يعود ريعه بشكل كامل لكل المتضررين من الحريق.

كما ناشدت رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون المبادرة هذه تحت رعاية سيادته.

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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تصدم الجميع بمبادرة إنسانية للمتضررين من الحريق في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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