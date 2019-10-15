18 عرضا في مهرجان العراق الوطني للمسرح

يشارك 18 عرضاً مسرحياً من 10 محافظات في الدورة الأولى من مهرجان العراق الوطني للمسرح خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.



تنظم المهرجان نقابة الفنانين العراقيين، تحت رعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، في إطار مبادرة إقليمية لإقامة مهرجان وطني بكل بلد عربي.

وقالت نقابة الفنانين العراقيين، في بيان، إن لجنة مشاهدة مكونة من 3 أعضاء شاهدت 56 عرضاً على مدى أكثر من شهر.

وأضافت: "بعد جولة طويلة بدأت من الحلة والديوانية والكوت وديالى وكربلاء والنجف والرمادي والشطرة والناصرية والمثنى والسليمانية اختارت 18 عرضاً".

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وتابعت: "أمام أنظار اللجنة تحقق مشهد مسرحي عراقي متنوع، معياره الجودة والإبداع، في ضوء ضوابط جمالية أكاديمية في التقييم، أخذت بنظر الاعتبار تقييم المستويات الأربعة للعرض المسرحي من النص فالإخراج والتمثيل والتقنيات".

وتتنافس 10 عروض ضمن المسابقة الرسمية نصفها من بغداد وهي: (الشعبة مكبث) و(بوق إسرافيل) و(ذَ هوم) و(شريط كراب الأخير) و(في انتظار كودو).

إلى جانب (الميت مات) و(المشترك لا يرد) من ذي قار و(اشتباك) و(حدث في كل مرة) من البصرة و(لوكيميا) من النجف.

بينما يضم قسم العروض الموازية 8 عروض من السليمانية وبغداد والأنبار وذي قار وكربلاء وبابل وواسط والديوانية.

ويقام المهرجان في الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني.