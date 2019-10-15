أزمةُ أصالة مع زوجها.. "فوشيا" تنفردُ بالتفاصيل وعلاقتهما مهدّدة بالانفصال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد مصدر مقرّب من الثنائي المخرج طارق العريان وزوجته أصالة نصري أن العلاقة بدأت بالفعل تتدهور بينهما في الآونة الأخيرة، بعدما تعاقد الأول مع إحدى شركات الإنتاج فى أمريكا لإخراج فيلم هناك وبقائه عامًا كاملاً فى الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر لـ"فوشيا" أن قرار العريان بالتوجه للولايات المتحدة أثار غضب أصالة لأنها تشكك بوجود علاقة بين زوجها وإحدى الفنانات الشابات.

وأوضح أن أصالة رفضت مسألة تواجد زوجها فى أمريكا لمدة عام كامل، وعندما رفضت سفره تمسّك هو الآخر بقراره، فهدّدت أصالة بالسفر إلى البحرين للإقامة هناك، خاصةً وأنها تحمل جواز سفر بحريني بالإضافة إلى جنسيتها السورية.

Advertisements

وتابع المصدر المقرّب من النجمين أن خلافاتهما لا تزال قائمة، لأن كل واحد منهما أصرّ على موقفه. فهل يصل الأمر إلى الانفصال؟

وكان الجمهور قد تساءل عن حقيقة الأزمة التي تعيشها الفنانة أصالة نصري نتيجة الرسائل الغامضة التي نشرتها مؤخرًا عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، وأجمعوا في النهاية على وجود خلاف مع زوجها رغم قصة الحب التي جمعتهما منذ سنوات، والتي أصبحت في أحيان كثيرة محور حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.