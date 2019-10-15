كيفانش تاتليتوغ يتخذ قرارًا للرد على مزاعم خيانته لزوجته!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من الحزن الذي يعيشه النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، بسبب إصابة كلبه "مارس" بورمٍ دماغي، إلا أنَّ ذلك لم يمنعه من الدفاع عن زوجته والحزن لأجلها بسبب ما تم تداوله عن خيانته لها مع عارضة الأزياء البرتغالية سارة سامبيو.
وكانت بعض الصحف في وقتٍ سابق أدعت بأنَّ علاقة حبٍ جمعت بين النجم التركي والعارضة البرتغالية، وبأنّه قام بخيانة وخداع زوجته باشاك ديزر.
وأكد النجم في حديثٍ صحفي بأنّه سيبدأ إجراءات قانونية بشأن تلك الأخبار التي لا أساس لها من الصحة قائلاً: "لا يمكنني قبول الخطابات غير الواقعية لزواجي عبر وسائل الإعلام دون أي وثائق وأدلة"، لافتاً إلى أنّه لم يكن ليهتم لكل تلك الشائعات لولا شعوره بأنَّ زوجته محبطة وحزينة.
وفي الوقت ذاته تناقلت بعض الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير الأتراك بعض الأخبار حول سفره إلى أمريكا وتكلفة علاج كلبه، إذ ذكرت إحداهن أنه قام بالسفر بطائرةٍ خاصة وأن علاجات كلبه كلفته مبالغ ضخمة إلا أنّه لا يهتم لكل ذلك في مقابل إنقاذ كلبه من الموت، خصوصاً وأنه قام بإلغاء اكثر من التزامٍ في سبيل ضمان الذهاب في رحلة علاج كلبه.
يذكر أن أنباءً أخرى تقول أنَّ هناك محطات ستبدأ بعرض مسلسلات كيفانش في الولايات المتخدة الامريكية باللغة الإنجليزية.
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