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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بجائزة جمهور تورونتو.. عرض Jojo Rabbit فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مهرجان Torino في إيطاليا فيلم Jojo Rabbit، يوم 22 نوفمبر المقبل، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي حيث فاز بجائزة أفضل فيلم من اختيار الجمهور بالمهرجان.
Jojo Rabbit فيلم ينتمي للكوميديا السوداء حول طفل في جيش هتلر يكتشف أن والدته تخفي فتاة يهودية في منزلهم.
الفيلم من تأليف وإخراج تايكا وايتي، وبطولة رومان جريفين ديفيس، وتوماسين ماكنزي، ووايتيتي، وريبل ويلسون، وستيفن ميرشانت، وألفي ألين، وسام روكويل، وسكارليت جوهانسون.
يذكر أن إدارة مهرجان تورنتو السينمائى الدولي، أعلنت الجوائز من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بعدما قامت بإلغاء حفل الختام وتوزيع الجوائز للدورة الـ44 التى بدأت منذ يوم 5 إلى 15 من شهر سبتمبر الماضي، واتخذ مهرجان تورنتو هذا القرار بعد مغادرة العديد من صناع الأفلام والنقاد المدينة الكندية بعد أكثر من أسبوع من انعقاد المهرجان.
فيلم Jojo Rabbit (2)
فيلم Jojo Rabbit (3)
فيلم Jojo Rabbit (1)
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