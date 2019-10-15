شكرا لقرائتكم خبر عن من صالة السفر بمطار القاهرة ..أسرة "3 أيام فى الساحل" تتوجه إلى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت إلى العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم، أسرة مسرحية "3 أيام في الساحل"، من بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدى، الذى كان قد وصل بالفعل إلى الرياض قبل أسرة العمل.

وأوضح المخرج مجدي الهواري، أن هنيدي وباقي نجوم المسرحية سيبدأون مساء اليوم بروفات مكثفة علي المسرح العربي استعدادًا لانطلاق العروض بعد غدًا الخميس وتستمر لمدة 4 ليالى متواصلة.

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وأشار الهوارى إلى أن تلك العروض تأتي في إطار مشاركة كايرو شو في موسم الرياض الترفيهي و التي تعد المشاركة المصرية الأكبر والأضخم خلال هذه التظاهرة الفنية الثقافية التي تشهدها المملكة خلال هذه الفترة لافتا إلي إن فرق عمل كايرو شو التقنية ستواصل عملها في الرياض بعد انتهاء أيام عرض 3 أيام في الساحل لمواصلة الاستعدادات لباقي عروض كايرو شو المشاركة في موسم الرياض حيث ستتوجه أسرة مسرحية "الملك لير"، للنجم الكبير يحيي الفخراني ونخبة من النجوم إلى الرياض مطلع الشهر القادم استعدادا لعروضها في الموسم المقررة من 6-9 نوفمبر.

يذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل" إخراج مجدى الهوارى، وتأليف حاتم حسين و يشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها أبوعوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.