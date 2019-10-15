شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تواصل رسائلها الحزينة.. ما علاقة طارق العريان بالموضوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان قصة حب عنيفة، ظل الجميع يتحدث عنها لسنوات، ويعتبر زواجهما من أشهر زيجات الحب الناجحة فى الوسط الفنى، حيث يتواجدان ويطلان دوما مع بعضهما فى المناسبات، ودائما تتغزل أصالة فى زوجها طارق العريان أمام الكاميرات وفى أحاديثها، ودائما تكتب له أشعار غزل عبر حساباتها على السوشيال ميديا، وتنشر صورا لهما يوميا.

ولكن فى خطوة مفاجئة وبدون سابق إنذار، وتقريبا منذ شهر، بدأت أصالة تتحدث عن ألمها وتشارك متابعيها برسائل مبهمة تعكس حالة من القلق وعدم الاستقرار التى تعيشها وتلمح ولا تتحدث ولا تشرح عما إذا وقع خلاف بينها وبين زوجها المخرج طارق العريان قد تصل إلى حد الانفصال والطلاق.

وتنشر يوميا أصالة رسائل حزينة، عبر حسابها على إنستجرام، وعن كم الوجع والآلام التى تمر بها، ومن بعض الرسائل: "يحيطنى شعور يختلط بكلّ شيء، أنتفض ألما، وأفيض أملاً".

وفى رسالة أخرى قالت: "الحمد لله الذى اختار لى ما هو خير لى الحمد لله على سعادتى منّ بعد حزنى والحمد لله على نعمة العائلة والحمد لله على نعمة المحبّة الحمد لله دائماً على كلّ النّعم"، كما حذفت أصالة كل صور زوجها طارق العريان من على حسابها من على إنستجرام بعد أن كانت يوميا تنشر صورا لهما معا، مما أثار شكوك متابعيها وجمهورها، متسائلين: "هل انفصلت أصالة عن زوجها طارق العريان بعد قصة حب ظل الجميع يتحدث عنها".













Advertisements



























