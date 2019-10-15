شكرا لقرائتكم خبر عن الدوزى يؤجل طرح كليب أغنيته الجديدة تضامنا مع الشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزى تأجيل طرح أحد أغانيه الجديدة، التى صورها على طريقة الفيديو كليب لأجل غير مسمى، تضامنا مع الشعب اللبنانى الذى تعرض لعدة حرائق اندلعت فى بلدات بمحافظة "قضاء عكار" شمال لبنان، والتهمت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة واقتربت من مناطق سكنية، فى منطقة الدامور، التى تقع فى جبل لبنان.

وكان المدير العام للدفاع المدنى بلبنان العميد ريمون خطار قال إن هناك حوالى 103 حرائق مندلعة فى لبنان، وتعمل حوالى 200 آلية من الدفاع المدنى على إخمادها.

يذكر أنه كان من المقرر طرح كليب أغنية عبد الحفيظ الدوزى الجديدة اليوم على يوتيوب والمتاجر الإلكترونية وبعض القنوات التليفزيونية.