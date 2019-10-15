"القومى للسينما" يشارك فى مهرجان "عيونهن" التونسى بفيلم "صحبة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المركز القومى للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، فى المسابقة الرسمية بالمهرجان الدولى لأفلام المرأة "عيونهن" بتونس فى دورته الثالثة من خلال فيلم "صحبة". Advertisements وتدور فكرة الفيلم حول لاعب أراجوز أحب دميته كالطفل الذى يحب دماه ويتعلق بها، لكنه أحبها كأداة لكسب العيش دون أن يتقمصها على عكس من حوله الذين توحدوا مع الدمية ونسوا محركها وهو الأراجوز ليبدأ الصراع بين الأراجوز ونفسه بين كونه إنسانا له مشاعره وكيانه الخاص وبين نظرة الناس للدمية. الفيلم فكرة وإخراج إنجى محمود وبطولة محمود حازم ومدير التصوير يوسف بارود وموسيقى شريف نور وديكور أحمد سعد الدين، ومونتاج أحمد حمدى ومنتج فنى سامى رافع.

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