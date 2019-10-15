شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسلسل "شبر ميه" يتعرض لوعكة صحية.. ومساعده يستكمل التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض المخرج طارق رفعت مخرج مسلسل "شبر ميه"، الذى يعرض حالياً على شاشة قناة dmc، بطولة النجمين أحمد السعدنى ونجلاء بدر، لوعكة صحية شديد فى القلب، دخل على إثرها المستشفى، حيث اضطر الفريق الطبى المعالج لتركيب دعمات له، ومن المقرر أن يعود للتصوير خلال الأيام المقبلة، ويكمل المخرج المساعد حالياً تصوير باقى الحلقات، حيث يتبقى 20 يوماً وينتهى التصوير نهائيا.

وفى السياق ذاته، حقق المسلسل مردودا جماهيريا منذ انطلاق عرض أولى حلقاته، خاصة أن المسلسل يتناول أكثر من قضية مجمتعية وأبرزها قضية رعاية الأطفال عقب وفاة أحد الأباء. "شبر ميه" يسرد حكاية 3 رجال لكل منهم شخصية وحكاية، وعلى سبيل المثال أحمد السعدنى الذي يرفض فكرة الزواج من الأساس، ومحمد على رزق، الذى توفيت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة ويدخل فى صراع شرس ومهم تظهر ملامحه مع جد وجدة ابنته، ومراد مكرم الذى بدى واضحاً أنه لم يقدر على تحمل مسئولية أبنائه، فقرر أن يدخل فى علاقة من أمرأة أخرى ويتزوجها فيقع تحت ضغط الحياة والأموال وتتوالى الأحداث.

مسلسل "شبر ميه" إنتاج سينرجى وسيليمديا، وينتمى لمسلسلات الـ45 حلقة، ويشارك فى بطولته أحمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهب عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوى، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، والطفلة هنا، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت.