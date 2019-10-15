شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير أغنية جنات الجديدة بتوقيع هانى ربيع وبلال سرور (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة جنات لتسجيل أغنية جديدة من ألبومها الجديد، من كلمات الشاعر شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع الموسيقي هاني ربيع، ولم تكشف عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة لجمهورها.



جنات وهانى ربيع وبلال سرور و شادى نور

آخرأعمال المطربة جنات أغنية "لسه هتحلى"، والتى قدمتها كتتر لمسلسل "كارمن"، والذى يشارك فى بطولته كل من الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلانى والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.



جنات وبلال سرور وشادى نور .

يُذكر أن أبرز أغانى جنات، "انت الإحساس"، و"لسه هتحلى"، و"ملهوف عليك"، و"البادى أظلم"، و"واحشنى"، و"الطفلة البريئة"، و"مش رجولة"، وغيرها.