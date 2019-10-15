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شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تعرض إقامة حفل فى لبنان لصالح متضررى الحرائق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن حزنها الشديد بسبب الحرائق التي اندلعت في لبنان، معلنه عن استعدادها التام لإقامة حفل غنائى هناك والعائد يذهب إلى المتضررين من حرائق الغابات.
وغردت شيرين، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "قلبى يحترق على وطننا الغالي لبنان لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته".
واجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة، أمس الاثنين، عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق
شيرين عبد الوهاب
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