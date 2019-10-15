شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام لمحمد رمضان: "بحبك يا أخى".. وتركى آل الشيخ :"دى كوسة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم العالمى فان دام، رسالة حب للفنان محمد رمضان، خلال حضورهما فعاليات منتدى صناعة الترفية Joy Forum19، فى الرياض.

وقال فان دام بعد تكريمه: " اود ان أوجه ترحيبا حارا بكثير من الحب لأخى محمد رمضان، أحبك أخى، وبعد ذلك مازح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ محمد رمضان قائلا: " دى كوسة يا رمضان".

ونشر محمد رمضان، فيديو فان دام، عبر حسابه على انستجرام، وكتب عليه قائلا: " شكرا للميجا ستار فان دام على الكلام الجميل، و نفس الشعور المتبادل، ومبسوط انى شوفتك فى الرياض، كما قال لتركى آل شيخ مش كوسة والله وشكرا على الليلة الجميلة و حسن الاستقبال".

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وكانت فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 قد انطلقت أول أمس الأحد في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي .

وكرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال، وشمل التكريم كلًّا من : الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، والمصريات يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، والكويتية سعاد عبد الله، وفنان العرب محمد عبده، والفنان هاني شاكر والمطربة أحلام.