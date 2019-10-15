شكرا لقرائتكم خبر عن " البيانو " عامل مشترك بصور كول بورتر فى حياته اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم أرشيف النجم الراحل كول بورتر عدد هائل من الصور التي التقطت له سواء بحياته اليومية أو بالحفلات ، و ما لفت الانظار أن النجم الشهير الذي تمر اليوم ذكري وفاته الـ 55 كانت أغلب الصور التي التقط له ظهر و هو بجانب " البيانو " و يعزف علي البيانو ، و كأن ظهور هذه الاله الموسيقية ضرورة لكي يلتقط النجم الشهير الصور التذكارية .

ويٌعرف النجم الراحل كول بورتر أنه قد درس الكمان والبيانو في مرحلة الطفولة و ذلك من أجل تنمية موهبته ، بينما هو كان يفضل البيانو وكان يتدرب لمدة ساعتين يوميا .

يذكر أن كول بورتر توفي في سانتا مونيكا بكاليفورنيا في 15 أكتوبر 1964 ، و ذلك عن عمر يناهز الـ 73 عام .

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كول بورتر



كول بورتر



كول بورتر



كول بورتر