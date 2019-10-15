"كفاية عمليات تجميل وفلوس تامر ضاعت".. تعليقات الجمهور على "لوك" بسمة بوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، جمهورها بصور جديدة لها، منذ أيام، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأوضحت الصور تغيرا كبيرا في ملامح بوسيل، ما دفع الجمهور للتعليق على الأمر سلبيا وإيجابيا، مؤكدين خضوعها لعمليات تجميل.

ومن بين تعليقات الجمهور على الصور: "كفاية عمليات هتقلبي مايكل جاكسون، عمليات تجميل كتير، مكياج أوفر ما في شيء طبيعي أبدا".

Advertisements

كما علق البعض :" فلوس تامر ضاعت، وقفي عمليات تجميل، خليك بطبيعتك".

أما البعض الآخر علق بإعجابه بمظهرها، واعتبروه "نيو لوك": "كل بنت بتكتب تعليق سلبي لبسمة غيرانة منها ومن جمالها، حلوة، قمر، جميلة جدا، جذابة".

وتحرص بسمة على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من الصور والفيديوهات لحياتها الشخصية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.