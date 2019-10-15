صورة| مع آسر وسيد رجب.. محمد لطفي في كواليس "الشايب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد لطفي صورة تجمعه بأبطال فيلم "الشايب" في الكواليس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر لطفي في الصورة بجانب الفنان سيد رجب، والفنان آسر ياسين، وعلق: "انتظرونا، الشربيني، ولاد رزق 3، الشايب".

الفيلم من بطولة سيد رجب وعمرو عبدالجليل ومحمد عبدالرحمن، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج حسين المنباوي.

وشارك لطفي كضيف شرف في جزأي "ولاد رزق" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، محمد ممدوح، أحمد داوود، كريم قاسم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.