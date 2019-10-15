محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد لطفي صورة تجمعه بأبطال فيلم "الشايب" في الكواليس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر لطفي في الصورة بجانب الفنان سيد رجب، والفنان آسر ياسين، وعلق: "انتظرونا، الشربيني، ولاد رزق 3، الشايب".
الفيلم من بطولة سيد رجب وعمرو عبدالجليل ومحمد عبدالرحمن، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج حسين المنباوي.
وشارك لطفي كضيف شرف في جزأي "ولاد رزق" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، محمد ممدوح، أحمد داوود، كريم قاسم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| مع آسر وسيد رجب.. محمد لطفي في كواليس "الشايب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.