خالد عليش: "ماروحتش مهرجان الجونة هيودوني الرياض يعني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

سخر الفنان خالد عليش من عدم تلقيه دعوة لحضور فعاليات موسم الرياض، أو حضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وكتب عليش تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع"تويتر": "عمال اتفرج على صور وفيديوهات الفنانين المصريين والعرب و العالميين في موسم الرياض، ده جاكي شان راح، وأسأل نفسي مخدونيش ليه، ما أنا فنان بردوه و عندي فولورز".

وأضاف عليش: "بس افتكرت إني كحيان ،ده أنا مارحتش مهرجان الجونة هيودوني موسم الرياض".

وحضر حفل فعاليات موسم الرياض عدد من نجوم مصر والعالم العربي، بالإضافة لعدد من النجوم العالميين أبرزهم جاكي شان، فاندام، شاروخان، وجايسون موموا.