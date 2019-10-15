محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
أعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن حزنها الشديد على المتضررين بسبب الحرائق التي شهدتها لبنان بالأمس.
وأعلنت شيرين عن رغبتها في إقامة حفل غنائي، يكون عائده موجهًا لصالح المتضررين من هذه الحرائق.
وكتبت شيرين، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافيًا".
وأضافت: "أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته".
أتت الحرائق على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبدالوهاب تتبرع بعائد حفلها للمتضررين من حرائق لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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