أشرف عبدالباقي يشارك بـ"مسرح مصر" و"جريما في المعادي" في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: يستعد الفنان أشرف عبدالباقي للسفر والمشاركة في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار فعاليات موسم الرياض التابع لهيئة الترفية بالسعودية. ويشارك عبدالباقي في الفترة من 24 وحتى 27 أكتوبر الجاري برفقة نجوم فرقته "مسرح مصر". كما سيشارك عبدالباقي في ذات الموسم برفقة فرقته الجديدة والتي تقدم "مسرحية كلها غلط جريما في المعادي" ، وذلك في الفترة من 13 وحتى 16 نوفبمر المقبل، وذلك بعد نجاح كبير حققته المسرحية بمصر، والتي شاركت في شهر يوليو الماضي بموسم جدة وحققت حينها نجاحا جماهيريا كبيرا خلال عرضها.

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