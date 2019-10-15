فيديو| راغب علامة: "حرائق لبنان مفتعلة "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان اللبناني راغب علامة مقطع فيديو، من الحرائق التي شهدتها لبنان، أمس الأثنين، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".
وعلق علامة على الفيديو، مشيرًا إلى أن الحرائق شبت بفعل فاعل:" الحرائق مفتعله، ومن المستحيل نشوب حرائق بهذه الشراسة في وسط الليل، فلا وجود لشمس حارقة لتشعلها".
وتابع راغب:" شاهدوا كيف إنهم يحتفلون بالنتيجة، قريباً ستبدأ الصفقات المتعلقة بموضوع الحرائق ولن يتجرأ أحد على معارضتها".
وأتى الحريق على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة على امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.
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