فيديو| فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان.. وتركي آل شيخ : "كوسة يا رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجه النجم العالمي فاندام رسالة للفنان محمد رمضان، أثناء تواجدهما ضمن فعاليات موسم الرياض، برعاية المستشار تركي آل شيخ، بالمملكة العربية السعودية. وظهر فاندام في الفيديو قائلا:" أود أن أوجه ترحيب حار بكثير من الحب لأخي محمد رمضان، أحبك أخي". وتوجه المستشار تركي آل شيخ نحو "الميكرفون" موجها رسالته لرمضان :" دي كوسة يا رمضان". Advertisements وبدأ موسم الرياض الترفيهي، في الفترة من 11 أكتوبر ويستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل. وحضر حفل فعاليات موسم الرياض عدد من نجوم مصر والعالم العربي، بالإضافة لعدد من النجوم العالميين أبرزهم جاكي شان، فاندام، شاروخان، وجايسون موموا. يذكر أن فاندام شارك رمضان أإنية " اللهو الخفي" رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الأتصالات.

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