محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة أنغام، عبر خاصية "الاستوري" بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بنجليها "عمر" و"عبدالرحمن". وبهذه الصورة ترد أنغام على ما يشاع عن استمرار الخلافات -حتى الآن- بينها وبين نجلها الأكبر "عمر". وكان "عمر" قد أعلن عبر حسابه بموقع إنستجرام، منذ فترة ولأكثر من مرة، أنه على خلاف مع زوج والدته الموزع أحمد إبراهيم، كما قام بإلغاء متابعة والدته.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد خلافهما.. أنغام تنشر صورة تجمعها بابنها "عمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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