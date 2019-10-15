تراند اليوم : "قلبي يحترق".. فنانة مصرية شهيرة تبدي استعدادها لإقامة حفل لمتضرري حرائق لبنان...

علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على الحرائق التي نشبت في منطقة دمور جنوب لبنان، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وكتبت شيرين "قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته".

وشهد لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في منطقة دمور، واتسعت حتى طالت عددا من الغابات بسبب سرعة الرياح وارتفاع درجة الحرارة.