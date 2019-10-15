تصوير فيلم أكشن لجاكي شان في السعودية قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - نظمت هيئة الترفية احتفالية ضخمة ضمن فعاليات موسم الرياض ،حضرها عدد كبير من مشاهير الفن والرياضة والإعلام، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في الـ11 من أكتوبر الجاري ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

وأعلن النجم العالمي جاكي شان، بعد تكريمه ضمن نخبة من النجوم خلال حفل توزيع جوائز "صناعة الترفيه"،اعتزامه تصوير فيلم أكشن في السعودية، خلال العام القادم، وأوضح جاكي أنه سيزور السعودية ومعه فريق عمله لتصوير الفيلم الجديد مشيراً إلى أن السعودية بلد عظيم وبعد وصوله إليها اكتشف أنها مناسبة لتصوير أفلام الأكشن .

بالصور.. "الخليج 365" ترصد مشاركة النجوم العرب والعالميين في حفل "صناعة الترفيه" بالرياض



وأوضح أنه يحب أن يقدم أفلام الأكشن الكوميدية لأنه يحب نشر المحبة كما أن الرسالة التي يقدمها هي الحب للوطن والأهل والعالم موجهاً الشكر لكل المعجبين حول العالم لدعمهم إنتاج أفلام الأكشن.







يذكر أن جاكي شان هو ممثل ومخرج أفلام ومنتج ومغني صيني من هونغ كونغ. يشتهر في أفلامه بأسلوبه الخاص في القتال واستخدام أسلحة مرتجلة والحركات البهلوانية المبتكرة والتي في العادة يؤديها بنفسه. بدأ التمثيل منذ الستينات الميلادية، وقد ظهر في أكثرمن 150 فيلماً. وبعدها حصل شان على نجوم في كل من شارع النجوم في هونغ كونغ وممر الشهرة في هوليوود باعتباره أيقونة ثقافية.

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