سوار الحسن: أغنية وديع الشيخ لي وهذه إثباتاتي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - قال الفنان السوري سوار الحسن أن أغنية " كلما دق الرقم " التي يؤديها الفنان وديع الشيخ مؤخراً عائدة لها وأنه قام بتسجيلها وطرحها بطريقة الفيديو كليب قبل سنوات قبل ان يخرج الشيخ ويقدمها بتسبيق مقاطع و تغيير اللحن مؤخراً .



وتلقى الأغنية التي يقدمها الشيخ حالياً تفاعل جماهيري كبير ونسب مشاهد مرتفعة عبر يوتيوب .



وأضاف الحسن في حديث لـ " الخليج 365 نت " : أنا صاحب الأغنية وقمت بتصويرها في العام 2001 وهي من كلمات توفيق درويش وألحان أحمد الجمل وتوزيع وتسجيل ستديو حسن الأسمر وهي موجودة على " يوتيوب " منذ ذلك العام ولدي التنازلات الكاملة عنها ".



وأضاف الحسن : " مؤخراً قام الفنان وديع الشيخ بتسجيل الأغنية وطرحها دون إذن مني او تواصل معي وطرحها وكأنها ملك له".



يشار إلى أن سوار يقدم العديد من الأغنيات بين الفترة والأخرى كما أنه له مشاركات درامية عديدة كان أخرها تصوير مسلسل " الجوكر".





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