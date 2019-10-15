فيديو.. أندرو ماكينزي يكشف مشاهد الخطر لـ"الممر"

كشف مصمم المعارك أندرو ماكينزي، كواليس تصوير فيلم "الممر"، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهر من خلاله مجموعة من مشاهد الخطر والأكشن، لبعض الدوبلايرز والانفجارات، التي حدثت داخل الفيلم.
وفيلم "الممر" بطولة كل من
وتدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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