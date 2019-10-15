فن ومشاهير

فيديو.. أندرو ماكينزي يكشف مشاهد الخطر لـ"الممر"

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كشف مصمم المعارك أندرو ماكينزي، كواليس تصوير فيلم "الممر"، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وظهر من خلاله مجموعة من مشاهد الخطر والأكشن، لبعض الدوبلايرز والانفجارات، التي حدثت داخل الفيلم.

 

وفيلم "الممر" بطولة كل من

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أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أمير صلاح، محمود حجازي، ألحان المهدي، عمر زهران، إنعام سالوسة، نديم هاشم، هند صبري، شريف منير، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.

 

وتدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

 

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