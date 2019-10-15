رد فعل صابر الرباعي بعد حرائق لبنان

وجّه النجم صابر الرباعي دعوة عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات "تويتر"، قائلًا: "يا رب احمي لبنان وشعب لبنان العزيز من كل سوء والله يبعد عنهم كل مكروه اللهم آمين يا رب العالمين"، وجاء ذلك بعد حرائق لبنان.

وكانت اندلعت النيران ليل الاثنين الماضي سلسلة حرائق بمناطق عدة في لبنان، لا سيما الجبلية منها، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد في الساعات الماضية.

كما انتشرت طوافات الجيش اللبناني والعشرات من سيارات الدفاع

المدني، تعمل على محاولة إخماد الحرائق التي تتمدد بسرعة هائلة بسبب الرياح.

وأعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، أن هناك حوالي 103 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية، تعمل على إخمادها حوالي 200 آلية من الدفاع المدني.

ورغم مساعي السيطرة عليها، تجددت الحرائق أكثر من مرة، مما استدعى توجه وزيرة الداخلية لمتابعة عمليات الإطفاء من غرفة العمليات.

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وطلب المسئولون اللبنانيون من قبرص طوافتين للمساعدة على إخماد الحرائق، علمًا أن اشترى لبنان سابقًا طوافتين لإطفاء الحريق، لكنهما خارج الخدمة حاليا بسبب ارتفاع كلفة صيانتهما.

وأعلنت جامعة بيروت العربية أنها أوقفت الدراسة اليوم الثلاثاء في بيان بعد الحرائق الليلية في منطقة الدبية لم يتأثر حرم الجامعة، وحفاظًا على الطلاب والأساتذة والموظفين، يقفل حرم الدبية الثلاثاء. نتمنى للجميع الصحة والسلامة.

يذكر أن الفنان صابر الرباعي طرح مؤخرًا كليب بعنوان "كلام فى سرك"، وهو من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، أحمد عبدالسلام، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.