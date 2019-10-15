شيرين عبد الوهاب تعلن مساعدتها لمتضرري حريق لبنان.. والنشطاء: بنت أصل

"قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً.. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته" بتلك الكلمات أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب تضامنها مع الشعب اللبناني والمتضررين من حريق لبنان الذي أفجع العالم اليوم.

وكشفت ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل، ولاقت تغريدتها تفاعلًا كبيرًا من الجمهور اللبناني والعربي أجمع الذي أشاد بتلك الخطوة الإنسانية التي أقدمت عليها بشكل سريع ولم

تكتفِ بالكلام فقط والتعاطف دون رد فعل واضح.

فيما شارك أغلب المشاهير الشعب اللبناني في كارثتهم بالعبارات المواسية والدعاء لمتضرري حريق لبنان عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال أحد النشطاء اللبنانيين:" مفيش أطيب من المصريين بجد وبيحبوا كل الدول العربية.. شيرين عبدالوهاب بنت مصر"، وقال لبناني آخر:" من زمان منعرف محبتك للبنان وللشعب اللبناني ونحن كمان منبادلك نفس المحبة والاحترام ...كلك ذوق ولطف يا بنت النيل"

وأكد أحد النشطاء عن دور الفن الذي يخدم الشعوب قائلًا:"لما الفن يكون

بخدمة وطن! شكراً شيرين عبدالوهاب"، وأضاف آخر مرحبًا بمبادرتها:" طول عمرك اصيلة يا بنت النيل .. صوت مصر والوطن العربي".

ويذكر أن العديد من المناطق اللبنانية شهدت اليوم اندلاع النيران والحرائق الواسعة التي اجتاحت لا سيما في نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت في قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم في بعض المناطق، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدني بالتعاون مع الطائرات المروحية التابعة للجيش جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها.

Advertisements

كما أعلن وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أن طائرتين يونانيتين متخصصتين في إخماد الحرائق، من طراز الحمولة الكبيرة، سيتجهون إلي لبنان للمساهمة في إخماد حريق لبنان المجسدة في النيران المشتعلة التي اجتاحت مناطق متعددة من البلاد.