ديانا حداد بعد نزول الأمطار في لبنان: "هذا هو الدفاع الإلهي"

نشرت الفنانة ديانا حداد صورة من البرق والأمطار، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "هذا برق السماء فوق بعض مناطق لبنان هذا هو الدفاع الإلهي .. رحمة الله أوسع من رحمة البشر".

وكانت اندلعت النيران ليل الاثنين الماضي سلسلة حرائق بمناطق عدة في لبنان، لا سيما الجبلية منها، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد في الساعات الماضية.

كما انتشرت طوافات الجيش اللبناني والعشرات من سيارات الدفاع

المدني، تعمل على محاولة إخماد الحرائق التي تتمدد بسرعة هائلة بسبب الرياح.

وأعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، أن هناك حوالي 103 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية، تعمل على إخمادها حوالي 200 آلية من الدفاع المدني.

ورغم مساعي السيطرة عليها، تجددت الحرائق أكثر من مرة، مما استدعى توجه وزيرة الداخلية لمتابعة عمليات الإطفاء من غرفة العمليات.

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وطلب المسئولون اللبنانيون من قبرص طوافتين للمساعدة على إخماد الحرائق، علمًا أن اشترى لبنان سابقًا طوافتين لإطفاء الحريق، لكنهما خارج الخدمة حاليًّا بسبب ارتفاع كلفة صيانتهما.

وأعلنت جامعة بيروت العربية أنها أوقفت الدراسة اليوم الثلاثاء في بيان بعد الحرائق الليلية في منطقة الدبية لم يتأثر حرم الجامعة، وحفاظًا على الطلاب والأساتذة والموظفين، يقفل حرم الدبية الثلاثاء. نتمنى للجميع الصحة والسلامة.

يذكر أن الفنانة ديانا حداد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "جمالو"، وهي كلمات ملاك عادل، و ألحان مدين، و توزيع أحمد عبدالسلام، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.