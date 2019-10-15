بعد إطلاق اسمه على مسرح موسم الرياض.. أبرز معلومات عن بكر الشدي

قرر المستشار تركي ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، إطلاق أسم الفنان القدير الراحل بكر الشدي على المسرح الذي ستقام عليه مسرحيات موسم الرياض وذلك تكريما لمسيرته لرمز من رموز الفن السعودي الذي قدم أعمال مميزة طوال مشواره الفني والتي تركت أثر في ذاكرة محبيه وجمهوره.

وأعلن تركي ال الشيخ ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وكتب:"بموسم الرياض قررت نسمي المسرح اللي تقام عليه المسرحيات العربية بمسرح بكر الشدي تقديرًا لمسيرته الفنية".

كما نشر الحساب الرسمي لموسم الرياض بتويتر، مقطع فيديو للراحل بكر الشدي، معلقًا عليه:"على التلفزيون والمسرح أسعدنا الفنان بكر الشدي وحق علينا وشرف لنا نخلد ذكراه في موسم الرياض".

ولاقى قرار تركي ال الشيخ إعجاب الجمهور السعودي وأشادوا به، وظهر ذلك في تعليقاتهم على التغريدة، معبرين عن سعادتهم بتكريم وتقدير أسم كبير وفنان قدير بحجم بكر الشدي الذي يعتبرونه مدرسة فنية من طراز خاص ومميز.

ومن بين التعليقات قال أحد النشطاء:" الله على هذا القرار

الانسانية لم تغيب في موسم الرياض وتخليد ذكرى عمالقة الفن السعوديين حاضرة في هذا الموسم الكبير.. شكرا شكراً تركي ال الشيخ بكر الشدي من عمالقة الفن لدينا ونفتخر به رحمة الله عليه"، بجانب تعليقات الدعاء الموجه للراحل:" لله يرحمه ويغفر له يستاهل التكريم فنان عملاق تاريخ مشرف".

ونشر أحد المتابعين صورة للراحل بكر الشدي مقترحا أن تكون شعار المسرح.

معلومة عن بكر الشدي

. ولد عام 1959 بمدينة بقيق في شمال شرق السعودية.

. حصل على الدكتوراه في الأدب المسرحي من جامعة درم البريطانية عام1988.

. كان صديق الفنان الكبير محمد العلي، وكانت بدايته مع "قطار الحظ" وهو أسم أول عمل درامي مسرحي له وكان بمثابة أسم على مسمى فجلب الحظ له وتوالت الأعمال الناجحة.

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في بداية السبعينات ظهر عبر مسرح الجامعة وتمكن من خلق لنفسه جماهيرية استطاع من خلالها

أن يجذب انتباه الجمهور بمجرد ظهوره على التلفزيون.

. نجح في الاسكتشات بجانب ادواره على المسرح، كما نجح في تقديم البرامج التوعوية سواء بالاذاعة أو التلفزيون.

من ابرز أعماله:

من اشهر أعمال الشدي :"الكرمانية" و"النص والانتاج" و"صفعة في المرآة" و"لكع بن لكع"، والمسرحية السورية "دائما زمن الصمت" واستطاع أن يكسب قلوب الأطفال بعد أن قدم لهم عدد من البرامج الخاصة بهم، ومنها: "المقهى العربي" و"باقة ورد" و"سلامتك" و"ليلة سعودية" و"من كل بستان زهرة" والبرنامج الخليجي الشهير "افتح يا سمسم".

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كما عمل بكر الشدي على المستوى العربي وليس السعودي فقط، فمثل مع كبار فنانين العالم العربي وحتى وإن كان بعضها أدوار صغيرة ولكنها سجلت في أرشيفه الفني الزاخر بأعمل تفتخر بها الأجيال القادمة، حيث ظهر مع فاتن حمامة وأحمد مظهر في "إمبراطورية ميم"، وشارك حياة الفهد ومريم الغضبان وخالد النفيسي في "عائلة على تنور ساخن".

شارك العبقري محمد صبحي في مسرحية "هاملت"، ووقف أمام فريد شوقي في مسلسل "البخيل وأنا"، ولعب دور بطولة إلى جانب الفنان عبدالحسين عبدالرضا في مسلسل "الملقوف".

.أصيب بمرض سرطان المخ وعانى منه لأكثر من عام حتى توفته المنيه في 5 أكتوبر عام2003 بمدينة الرياض، عن عمر يناهز 44 عامًا.